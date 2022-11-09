Каррера рассказал, с кем из России продолжает общаться

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, с кем из России поддерживает общение.

«С Марко Трабукки, Тимуром Гурцкая и зятем Леонида Федуна Юханом Гераскиным. Это были люди, с которыми я ближе всего общался за пределами поля», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что их общение идет не о «Спартаке», а в целом о делах друг друга. Каррера отметил, что в России нет такого человека, которому бы он не пожал руку.

Напомним, итальянский тренер возглавлял столичный клуб с 2016 по 2018 год. За это время ему удалось завоевать золотые медали чемпионата России и выиграть Суперкубок страны.