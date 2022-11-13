Умяров согласен с тем, что Ваноли внёс вклад в нынешнюю игру «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова Франко Камоцци, бывшего советника экс-президента «красно-белых» Леонида Федуна, о том, что нынешние успехи московской команды обусловлены вкладом итальянского тренера Паоло Ваноли.

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «красно-белые» выиграли Кубок страны.

Умяров согласился с мнением, что итальянский специалист поспособствовал нынешним достижениям «Спартака», который после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице. В настоящий момент команду возглавляет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

«При Абаскале много нового, но, понятное дело, что Ваноли тоже внёс свой вклад в нынешнюю игру «Спартака», — приводит слова Умярова «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 23 ноября, когда в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России встретится с «Крыльями Советов». Начало — в 18:00 по московскому времени.