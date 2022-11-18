Нигматуллин: «Будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто»

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможный переход полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова в чемпионат Турции.

Специалист всерьёз допускает возможность вылета «красно-зелёных» из чемпионата России, ведь в данный момент команда занимает катастрофическое 14 место в турнирной таблице и опережает находящиеся в зоне вылета подмосковные «Химки» лишь на одно очко. В связи с этим эксперт может понять игроков, желающих покинуть клуб.

«Как бы там ни было, будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто - спросите у Дзюбы», - приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Ранее Нигматуллин выразил Баринову поддержку в вопросе перехода в клуб другого чемпионата.