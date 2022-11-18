«Фенербахче» не интересуется Бариновым

Официальный представитель турецкого «Фенербахче» высказался касательно слухов об интересе его клуба к игроку столичного «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Это ложь, что Фенербахче» интересуется Дмитрием Бариновым. Мы не можем подписывать иностранцев — на данный момент у нас в составе максимальное количество», - приводит «Чемпионат» слова члена совета директоров «Фенербахче» Селахаттина Баки.

В данный момент «Фенербахче» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Турции, отрываясь от ближайшего преследователя в лице «Галатасарая» на два очка.

«Локомотив» же, нынешний клуб Баринова, в турнирной таблице чемпионата России располагается на 14 позиции и отрывается от последнего места, которое занимает столичное «Торпедо», на семь пунктов, однако от зоны вылета «железнодорожники» находятся впереди всего на одно очко.