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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фенербахче» не интересуется Бариновым

18 Ноября 2022 • 19:10 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Официальный представитель турецкого «Фенербахче» высказался касательно слухов об интересе его клуба к игроку столичного «Локомотива» Дмитрию Баринову.

«Это ложь, что Фенербахче» интересуется Дмитрием Бариновым. Мы не можем подписывать иностранцев — на данный момент у нас в составе максимальное количество», - приводит «Чемпионат» слова члена совета директоров «Фенербахче» Селахаттина Баки.

В данный момент «Фенербахче» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Турции, отрываясь от ближайшего преследователя в лице «Галатасарая» на два очка.

«Локомотив» же, нынешний клуб Баринова, в турнирной таблице чемпионата России располагается на 14 позиции и отрывается от последнего места, которое занимает столичное «Торпедо», на семь пунктов, однако от зоны вылета «железнодорожники» находятся впереди всего на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Фенербахче Дмитрий Баринов
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