Маньяков: Проиграл Каттани бутылку вина, потому что сомневался в Абаскале

Футбольный агент Александр Маньяков поделился историей о споре с экс-спортивным директором «Спартака» Лукой Каттани об уровне Гильермо Абаскаля.

Маньяков рассказал «КП Спорт», что однажды поспорил с Каттани, заявив, что этот тренер пришел в РПЛ не в самое подходящее время, на что функционер ему ответил: «Поверь, Абаскаль — большой тренер». Спор был на бутылку хорошего вина, теперь придется отдать ее Каттани при встрече, добавил агент.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. На данный момент «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на шесть баллов.