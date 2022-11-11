Шишкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» против «Спартака»

Бывший футболист столичных «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем очном матче команд в 17 туре Российской премьер-лиги.

«Команды сейчас в разных состояниях. Понятно, что «Локомотив» находится не на своем месте, а «Спартак» для многих, может быть, неожиданно, идёт в лидерах. Но вне зависимости от мест команд в турнирной таблице, это все равно дерби, матчи получаются интересными и захватывающими. Думаю, и в этот раз так будет», – заявил экс-игрок российской национальной команды в интервью «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «красно-белые» являются фаворитами из-за качественной линии атаки, а шанс «Локомотива» заключается в недооценке со стороны соперника.

Напомним, что столичное дерби пройдёт завтра, 12 ноября. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

