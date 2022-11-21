Бывший игрок «Спартака» Ходырев рассказал об отношениях Карпина с Дзюбой

Бывший защитник «Спартака» Антон Ходырев рассказал о взаимоотношениях между экс-главным тренером «красно-белых» Валерием Карпиным и российским нападающим Артёмом Дзюбой.

По словам Ходырева, никакого напряжения между игроком и тренером в период их совместной работы не возникало, однако иногда Дзюба вступал со своим наставником в споры.

«У Валерия Георгиевича свою точку зрения мог любой футболист высказать, просто не все это делали. Карпин нормально реагировал, был готов дискутировать», — приводит слова Ходырева «Матч ТВ».

Напомним, что в данный момент Карпин возглавляет «Ростов» и национальную сборную России. Дзюба же не так давно расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поисках новой команды.