Николаев – о Худякове: «Поведение самого вратаря, наверное, заслуживало акцентированной беседы со стороны арбитра»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев высказался по поводу эпизода, связного с Даниилом Худяковым и Куинси Промесом.

Специалист посчитал, что главный арбитр встречи Владимир Москалёв принял правильное решение о неназначении пенальти в моменте контакта вратаря «Локомотива» Даниила Худякова с форвардом «Спартака» Куинси Промесом.

«Другой вопрос, что, на мой взгляд, в этом эпизоде поведение самого вратаря, наверное, заслуживало акцентированной беседы со стороны арбитра», - приводит слова Николаева «Матч ТВ».

«Красно-белые» продолжают занимать второе место в турнирной таблице, «Локомотив» же может опуститься в зону вылета уже завтра.