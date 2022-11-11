Камоцци: «Спартак» легко выиграет у «Локомотива»

Экс-советник руководителя столичного «Спартака» Франко Камоцци поделился ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«Думаю, что «Спартак» легко выиграет у «Локомотива». «Красно-белые» — фавориты. Нас всех ждёт хороший матч», — приводит слова бывшего помощника Леонида Федуна издание «РБ Спорт».

Напомним, что столичное дерби пройдёт на «РЖД Арене» завтра, 12 ноября. Стартовый свисток арбитра назначен на 19:30 по московскому времени. «Красно-белые» подходят к игре на второй строчке в турнирной таблице чемпионата, в то время как «Локо» находится на 14-м месте.

