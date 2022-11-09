​Губерниев предсказал, сколько голов забьёт Промес

Нападающий «Спартака» Куинси Промес забил 13 голов в нынешнем чемпионате России. Учитывая хорошую форму нидерландца, он вполне способен побить свой рекорд в РПЛ в размере 18 голов за сезон. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Куинси сможет побить свой рекорд. В районе 20 сделает, даже больше. Вторая половина чемпионата ещё впереди. А если хорошо поработает в декабре и не пойдет в отпуск, будет тренироваться, следить за питанием, то и 23 забьёт», - поделился своим мнением Губерниев. Слова журналиста приводит на своих страницах Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 12 ноября – против «Локомотива» на поле соперника.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть очков.