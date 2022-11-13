Зобнин: «Могли больше забивать»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью. Своим мнением о матче поделился футболист красно-белых Роман Зобнин.

- Результатом довольны. Могли забивать больше, были моменты. Пропустил гол, потом была нервная концовка. Но то, что мы на втором месте — это хорошо. Будем двигаться дальше, - цитирует слова Зобнина издание «Спорт-экспресс».