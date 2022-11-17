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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Бакаева — о словах Заремы: «Кто-то вылетел из сборной, а кто-то — из «Спартака»

17 Ноября 2022 • 15:54 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Герман Ткаченко, представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил Зареме Салиховой, супруге бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, ранее заявившей, что московский клуб поступил правильно, расставшись с футболистом минувшим летом.

Напомним, по мнению Салиховой, без Бакаева «красно-белые» заиграли только лучше. Также она отметила тот факт, что 26-летний полузащитник потерял место в составе национальной сборной России.

«Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из «Спартака». Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз», — приводит слова Ткаченко «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Герман Ткаченко Зелимхан Бакаев Зарема Салихова
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