Представитель Бакаева — о словах Заремы: «Кто-то вылетел из сборной, а кто-то — из «Спартака»

Герман Ткаченко, представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, ответил Зареме Салиховой, супруге бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, ранее заявившей, что московский клуб поступил правильно, расставшись с футболистом минувшим летом.

Напомним, по мнению Салиховой, без Бакаева «красно-белые» заиграли только лучше. Также она отметила тот факт, что 26-летний полузащитник потерял место в составе национальной сборной России.

«Кто-то вылетел из сборной, а кто-то вылетел из «Спартака». Заремы Салиховой не хватает, потому что многое она говорит правильно, но не в этот раз», — приводит слова Ткаченко «Чемпионат».

Напомним, что Бакаев является воспитанником «Спартака». В текущем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.