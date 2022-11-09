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Газзаев – о словах Карреры: «Я считаю, что это наглое заявление»

09 Ноября 2022 • 18:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова итальянского специалиста Массимо Карреры касательно его потенциальной работы в петербургском «Зените» или «армейском» клубе.

«Я считаю, что это наглое заявление. В ЦСКА и «Зените» работают наши российские специалисты, причём работают хорошо. Пусть он у себя в Италии попробует найти работу. Там‑то он никому не нужен, поэтому он здесь пытается найти себе лавочку», - цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Специалист считает подобные публично сказанные слова нетактичными в связи с хорошими результатами, которые в своих командах в данный момент демонстрируют Сергей Семак и Владимир Федотов.

На сегодняшний день «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, ЦСКА располагается на четвёртой позиции. Разница между командами составляет десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Валерий Газзаев Массимо Каррера
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