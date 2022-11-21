Коноплёв — о Быстрове: «Зажигательно, говорит, как есть»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Коноплёв оценил ораторские навыки Владимира Быстрова.

«Зажигательно. У него есть определённый пласт публики, которой нравится, что Быстров идет вразрез с общественным мнением и мягкостью. Говорит, как есть», — рассказал экс-игрок «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Коноплёв отметил, что ему нравится прямолинейность бывшего партнёра команды, однако про молодёжный состав «Зенита», по словам тренера этой команды, Быстров говорит исключительно в положительных тонах.

Напомним, что Коноплёв сменил на посту наставника петербургского коллектива ещё одного бывшего футболиста «Зенита», а именно Константина Зырянова.