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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Коноплёв — о Быстрове: «Зажигательно, говорит, как есть»

21 Ноября 2022 • 11:55 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Коноплёв оценил ораторские навыки Владимира Быстрова.

«Зажигательно. У него есть определённый пласт публики, которой нравится, что Быстров идет вразрез с общественным мнением и мягкостью. Говорит, как есть», — рассказал экс-игрок «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Коноплёв отметил, что ему нравится прямолинейность бывшего партнёра команды, однако про молодёжный состав «Зенита», по словам тренера этой команды, Быстров говорит исключительно в положительных тонах.

Напомним, что Коноплёв сменил на посту наставника петербургского коллектива ещё одного бывшего футболиста «Зенита», а именно Константина Зырянова.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Владимир Быстров Константин Коноплёв
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