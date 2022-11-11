Веденеев считает, что у «Торпедо» нет никаких шансов в игре с «Зенитом»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча между «сине-бело-голубыми» и «Торпедо».

«Есть ли шансы у «Торпедо»? Никаких. Хотя всегда один процент есть, что-то может произойти. Но такой форс-мажор бывает крайне редко, и вряд ли случится в матче с «Торпедо», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Эксперт считает, что «Зенит» по всем показателям превосходит «автозаводцев», поэтому он должен одержать победу.

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги «Торпедо» - «Зенит состоится завтра, 12 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.