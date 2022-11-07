Агент Сафонов: «Переход в «Торпедо» навредит репутации Дзюбы»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о будущем 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы, который ранее покинул турецкий клуб «Адана Демирспор».

Ранее сообщалось, что интерес к опытному форварду проявляют «Торпедо» и «Локомотив». Сам игрок намерен вернуться в Москву.

По мнению Сафонова, Дзюба вряд ли перейдёт в стан «автозаводцев», которые после 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России являются главными претендентам на вылет в Первую лигу.

«Человек самодостаточный, нормально заработал. Дзюба может сказать, что ему надоело и закончит играть или поедет в какую-нибудь экзотику: Саудовскую Аравию, Катар. Дзюба без проблем потянет уровень «Торпедо», но захочет ли он в конце карьеры в Первую лигу. Это будет минус для его репутации. Я не верю, что «Торпедо» удержится», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днём».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей, отметившись в них одним забитым голом. Наиболее известен экс-капитан сборной России по своим выступлениям за «Зенит», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом страны.