​«Зенит» установил ещё один рекорд в играх против команд из Москвы

«Зенит» здорово показывает себя в матчах против команд из Москвы. В субботу команда Сергея Семака обыграла «Торпедо» со счётом 2:0. Таким образом, питерцы в этом чемпионате выиграли все 6 игр против представителей столицы, общий счёт – 15:2. Как сообщает Opta, это рекордная серия для «Зенита» в играх РПЛ против команд из Москвы.

Ранее мы сообщали о том, что «Зенит» обновил рекорд в играх Премьер-лиги против команд из Москвы – «сине-бело-голубые» не проигрывали в 20 последних таких матчах.

В последний раз «Зенит» проигрывал в чемпионате России московской команде в августе 2020 года. Тогда питерцы уступили «Динамо» с минимальным счётом 0:1.