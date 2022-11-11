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Аршавин: «Десять иностранцев в «Зените» - это нормально»

11 Ноября 2022 • 00:12 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший российский футболист Андрей Аршавин считает нормальным, что в питерском «Зените» выступают сразу десять иностранных игроков. По словам Аршавина, который в ходе своей карьеры выступал также и за рубежом (в частности, в лондонском «Арсенале»), схожее положение вещей царит и в других европейских чемпионатах, в том числе и самых престижных - таких, как английский либо испанский.

- Десять иностранцев в составе «Зенита»? Это нормально. Так бывает и в Англии, и в Испании. Смотрят только на уровень мастерства, а не на паспорт, - цитирует слова Андреа Аршавина издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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