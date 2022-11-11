Аршавин: «Десять иностранцев в «Зените» - это нормально»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин считает нормальным, что в питерском «Зените» выступают сразу десять иностранных игроков. По словам Аршавина, который в ходе своей карьеры выступал также и за рубежом (в частности, в лондонском «Арсенале»), схожее положение вещей царит и в других европейских чемпионатах, в том числе и самых престижных - таких, как английский либо испанский.

- Десять иностранцев в составе «Зенита»? Это нормально. Так бывает и в Англии, и в Испании. Смотрят только на уровень мастерства, а не на паспорт, - цитирует слова Андреа Аршавина издание «Спорт-экспресс».