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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо не поедут на ЧМ-2022

09 Ноября 2022 • 17:30 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Знаменитый журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно непопадания Малкома Филипе и Клаудиньо в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Никто не приезжал и не интересовался, как они играют. Малком и Клаудиньо не играют в еврокубках — откровенно мало шансов попасть в сборную Бразилии. Их не видят», – заявил известный в прошлом комментатор, чьи слова цитирует Sport24. По мнению Орлова, ещё одной причиной является сила нынешнего бразильского поколения.

Напомним, что Малком и Клаудиньо выступали за олимпийскую сборную в Токио прошлым летом, однако за основной состав «пентакампеонов» не играли. Недавно Тите объявил список из 26 футболистов, которые отправятся на катарский мундиаль. В него легионеры «Зенита» не попали.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Клаудиньо Малком Филипе
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Комментарии (1)
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wertygaz
09 Ноября 2022 в 18:36
Они не тянут, Орлов Вы смотрели матч против Ахмата, ну какая сборная... Спуститесь уже на землю...
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