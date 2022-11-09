Орлов назвал причину, по которой Малком и Клаудиньо не поедут на ЧМ-2022

Знаменитый журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением относительно непопадания Малкома Филипе и Клаудиньо в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Никто не приезжал и не интересовался, как они играют. Малком и Клаудиньо не играют в еврокубках — откровенно мало шансов попасть в сборную Бразилии. Их не видят», – заявил известный в прошлом комментатор, чьи слова цитирует Sport24. По мнению Орлова, ещё одной причиной является сила нынешнего бразильского поколения.

Напомним, что Малком и Клаудиньо выступали за олимпийскую сборную в Токио прошлым летом, однако за основной состав «пентакампеонов» не играли. Недавно Тите объявил список из 26 футболистов, которые отправятся на катарский мундиаль. В него легионеры «Зенита» не попали.

