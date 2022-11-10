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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин не уверен, что Дзюба готов к роли «тащера»

10 Ноября 2022 • 10:45 Комментировать
Венеция
...
Реджина
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12.11 16:00

Известный комментатор Василий Уткин высказался о возможном переходе 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо» или итальянскую «Венецию».

Журналист сомневается в том, что Дзюба способен помочь командам, которые оказались в непростом положении. Напомним, на данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков после 16 туров. «Венеция» также борется за выживание в итальянской Серии Б.  

«Предполагается, что Дзюба может оказаться в «Венеции». Она тонет, но это её нормальное состояние. Сейчас команда выступает в Серии Б, и нужно её оттуда вытаскивать. Дзюба также может оказаться в «Торпедо».

Мне лично кажется, что если Дзюба хочет быть не просто футболистом, который выходит на поле на своей собственной славе, играя в своё удовольствие, то вот эти все варианты в прессе называются для «тащера», который должен тащить команду за собой и быть её лидером. Трудно сказать, готов ли к этой роли Дзюба», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести всего лишь пять матчей и отметиться в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Василий Уткин Артём Дзюба Венеция
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