Уткин не уверен, что Дзюба готов к роли «тащера»

Известный комментатор Василий Уткин высказался о возможном переходе 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо» или итальянскую «Венецию».

Журналист сомневается в том, что Дзюба способен помочь командам, которые оказались в непростом положении. Напомним, на данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков после 16 туров. «Венеция» также борется за выживание в итальянской Серии Б.

«Предполагается, что Дзюба может оказаться в «Венеции». Она тонет, но это её нормальное состояние. Сейчас команда выступает в Серии Б, и нужно её оттуда вытаскивать. Дзюба также может оказаться в «Торпедо».

Мне лично кажется, что если Дзюба хочет быть не просто футболистом, который выходит на поле на своей собственной славе, играя в своё удовольствие, то вот эти все варианты в прессе называются для «тащера», который должен тащить команду за собой и быть её лидером. Трудно сказать, готов ли к этой роли Дзюба», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее Дзюба расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести всего лишь пять матчей и отметиться в них одним забитым голом.