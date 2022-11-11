Стрепетов поделился ожиданиями от матча «Торпедо» - «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался в преддверии матча 17-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Торпедо».

По мнению Стрепетова, в этом матче есть два варианта развития событий: «Зенит» может приехать в таком же состоянии, каким он был в играх с «Краснодаром» и «Ахматом», тогда у подопечных Андрея Талалаева будет шанс на очки. Другой вариант развития, «сине-бело-голубые» после поражения будут настроены на все сто процентов, в этом случае у «Торпедо» почти не будет шансов сдержать атаки соперника, сказал эксперт «РБ Спорту».

Матч «Торпедо» - «Зенит» состоится завтра, 12 ноября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.