Радченко: «Хотелось бы, чтобы бразильцы «Зенита» играли за сборную на ЧМ-2022»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об уровне бразильских игроков «сине-бело-голубых», не попавших на ЧМ-2022.

«Хотелось бы, чтобы бразильцы «Зенита» играли за сборную на чемпионате мира. Но мне кажется, что о них очень мало информации: какое состояние, как играют. Да и Российскую премьер-лигу, наверное, мало кто смотрит», – заявил эксперт, чьи слова приводит «Чемпионат». По его словам, легионеры «Зенита» обладают достаточным уровнем, чтобы конкурировать с нынешними звёздами «пентакампеонов».

Напомним, что накануне Тите объявил 26 футболистов, которые отправятся в Катар на чемпионат мира. Среди них не оказалось ни одного игрока российского чемпиона.

