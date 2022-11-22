Сутормин рассказал о переговорах по контракту с «Зенитом»

Игрок петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном продлении контракта с российским чемпионом.

«Контакты по контракту с «Зенитом» есть. Посмотрим, как будет складываться», — заявил правый полузащитник «сине-бело-голубых», чьи слова приводит издание «Чемпионат». Нынешнее соглашение футболиста с коллективом из Северной столицы действует до конца сезона 2024/2025.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Сутормин выходил в восьми поединках, не отметившись результативными действиями. В сегодняшней товарищеской игре против «Црвены Звезды» Алексей отличился голом, сравняв счёт во встрече, закончившейся победой «Зенита» 3:1.