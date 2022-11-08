Игонин: «Не думаю, что в штабе Бразилии смотрели все матчи «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о заявке сборной Бразилии на ЧМ-2022, в которой не оказалось игроков «сине-бело-голубых».

«Бразильцы «Зенита» не играют в еврокубках. Не думаю, что в штабе Бразилии смотрели все матчи «Зенита» в РПЛ. Конечно, бразильские игроки «Зенита» уступают в уровне мастерства тем, кто поедет в Катар на ЧМ-2022», — заявил Игонин в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, в состав «пентакампеонов» тяжело попасть из-за высокого уровня её игроков.

Напомним, что вчера стал известен итоговый список Тите из 26 футболистов. Помимо легионеров «Зенита», мимо катарского мундиаля пролетели Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо и Габриэль Магальянс.

