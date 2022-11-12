Самсонов: «Уверен, ещё поборемся за место в РПЛ»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры.

Но, несмотря на то, что при Андрее Талалаеве «Торпедо» потерпело уже пять поражений кряду, не забив при этом ни одного мяча, защитник Артем Самсонов уверен в том, что команда еще поборется за свое место в высшей лиге. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице.

- Сможем ли мы навязать борьбу за выживание? Впереди ещё достаточно матчей, чтобы вернуться в борьбу за место в РПЛ, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».