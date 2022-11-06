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Лепёхин считает странным решение «Зенита» об отстранении Чистякова

06 Ноября 2022 • 19:56 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал отстранение защитника Дмитрия Чистякова от основной команды «сине-бело-голубых».

«Непонятная ситуация, вызывающая много вопросов. Раньше я не замечал таких решений от «Зенита», чтобы футболист после неудачной игры сразу отстранялся от основы», — цитирует слова Лепёхина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, внутри команды имеется какая-то информация, которая недоступна всем остальным.

Ранее генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев сообщил, что 28-летний защитник выведен из основного состава «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Константин Лепёхин
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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