Лепёхин считает странным решение «Зенита» об отстранении Чистякова

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал отстранение защитника Дмитрия Чистякова от основной команды «сине-бело-голубых».

«Непонятная ситуация, вызывающая много вопросов. Раньше я не замечал таких решений от «Зенита», чтобы футболист после неудачной игры сразу отстранялся от основы», — цитирует слова Лепёхина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, внутри команды имеется какая-то информация, которая недоступна всем остальным.

Ранее генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев сообщил, что 28-летний защитник выведен из основного состава «Зенита».