Александр Кержаков рассказал про переход в «Севилью»

Бывший нападающий российского «Зенита» и испанской «Севильи» Александр Кержаков рассказал о своём переходе, состоявшемся 28 декабря 2006 года.

Футболист поведал о том, что ещё за два года до этих событий у него было предложение от французского «Лиона», однако в тот момент его попросили не покидать расположение клуба с берегов Невы.

Летом 2006 года на Александра Кержакова с предложением вышла уже «Севилья».

«Мне очень хотелось перейти, я сразу сказал «да», - сказал Кержаков в эфире «Матч Премьер».

Однако именно летом переход футболиста не состоялся из-за сложного периода в петербургском клубе.

«В каких‑то ситуациях я, конечно, где‑то повёл себя неправильно, встал в позу и тем самым вредил клубу», - добавил спортсмен.