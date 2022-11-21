Генеральный директор «Зенита» Медведев отреагировал на возможный обмен бразильцев

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита», высказался о возможном обмене бразильских легионеров команды.

«Планирует ли «Зенит» обмен Ивана и Мантуана на Юри Алберто? Несвоевременный вопрос», — приводит слова функционера издание «Чемпионат».

Напомним, что ранее появилась информация о возможном обмене между «Коринтиансом» и «Зенитом» следующим летом. В настоящий момент Иван Куарезма, Густаво Мантуан и Юри Алберто выступают за свои коллективы на правах аренды, которая была заключена до конца нынешнего сезона.

После первой половины сезона петербургский клуб лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, опережая после 17 туров «Спартак» на шесть очков.