Данни: «Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о перспективах Сергея Семака в качестве наставника клуба.

«Уверен, что Семак будет самым титулованным тренером в истории «Зенита». Он еще выиграет много трофеев в клубе», — приводит слова португальского плеймейкера издание «РБ Спорт». По мнению хавбека, Сергей Богданович уже проделал хорошую работу у руля «сине-бело-голубых», а также выразил уверенность в том, что «Зенит» выиграет пятый титул подряд по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, что на паузу коллектив из Северной столицы уходит в статусе лидера чемпионата, на шесть очков оторвавшись от «Спартака».