Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнаухов: «Видно, что поражение от «Ахмата» задело «Зенит»

11 Ноября 2022 • 05:23 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

В семнадцатом туре российского чемпионата лидирующему в турнирной таблице «Зениту» предстоит сыграть с московским «Торпедо». Бывший игрок московского клуба Олег Корнаухов считает, что поражение питерцев от «Ахмата» больно ударило по самолюбию чемпиона России, и теперь автозаводцам придется несладко.

- Сейчас «Зенит» сделает все, чтобы поражение не повторилось еще раз. Поражение от «Ахмата» задело по самолюбию, в этом матче вальяжность с их стороны будет отсутствовать, - заявил Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Торпедо» и «Зенитом» состоится 12 ноября, в субботу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Олег Корнаухов Ахмат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.11.22 в 19:00
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.60 3.70 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
05:58 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Зенита»: «Дзюба уже не для РПЛ»
05:23 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Видно, что поражение от «Ахмата» задело «Зенит»
02:24 · Россия. Премьер-лига
Объявлен полный состав комитета ветеранов московского «Спартака»
02:08 · Россия. Первая лига
Бояринцев – о Дзюбе: «Вряд ли он будет рассматривать вариант с Первой лигой»
00:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Немецкие строители всё разрушили в «Локомотиве»
00:12 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Десять иностранцев в «Зените» - это нормально»
00:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о Сычевом: «Трудно сейчас сказать что-то о его переходе в топ-клуб»
10 Ноября
23:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Благодаря легионерам наш чемпионат не падает уровнем»
23:28 · Россия. Премьер-лига
РФС провёл экологическую акцию в рамках открытия соревнований людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ
22:50 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Сазонов вправе выступать за грузинскую сборную»
22:25 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Дзюба — лучший нападающий России на данный момент»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о тяготах воспитания дочери
21:58 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Локомотив» вполне может навязать борьбу «Спартаку», это дерби»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» во всём превосходит «Локомотив»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Говоря о Сычевом можно всегда вспомнить пример Сергеева» 1
Все новости
Рекомендуем