Корнаухов: «Видно, что поражение от «Ахмата» задело «Зенит»

В семнадцатом туре российского чемпионата лидирующему в турнирной таблице «Зениту» предстоит сыграть с московским «Торпедо». Бывший игрок московского клуба Олег Корнаухов считает, что поражение питерцев от «Ахмата» больно ударило по самолюбию чемпиона России, и теперь автозаводцам придется несладко.

- Сейчас «Зенит» сделает все, чтобы поражение не повторилось еще раз. Поражение от «Ахмата» задело по самолюбию, в этом матче вальяжность с их стороны будет отсутствовать, - заявил Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Торпедо» и «Зенитом» состоится 12 ноября, в субботу.