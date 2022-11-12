Тукманов: «Печально всё у «Торпедо»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры.

При Андрее Талалаеве «Торпедо» потерпело уже пять поражений кряду, не забив при этом ни одного мяча. Бывший президент клуба Александр Тукманов считает сложившееся положение вещей печальным.

- Талалаеву еще есть над чем работать. Хотя «Зенит», конечно же, имел больше моментов и играл с преимуществом. Результат здесь, наверное, был предсказуем. Но «Торпедо» пока все без очков и забитых мячей - печально, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.