Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов: «Печально всё у «Торпедо»

12 Ноября 2022 • 21:41 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры.

При Андрее Талалаеве «Торпедо» потерпело уже пять поражений кряду, не забив при этом ни одного мяча. Бывший президент клуба Александр Тукманов считает сложившееся положение вещей печальным.

- Талалаеву еще есть над чем работать. Хотя «Зенит», конечно же, имел больше моментов и играл с преимуществом. Результат здесь, наверное, был предсказуем. Но «Торпедо» пока все без очков и забитых мячей - печально, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Зенит Александр Тукманов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
1
3
2.40 3.45 2.90
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Зенит Зенит
0
2
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
1
2
3.95 3.75 1.92
Видео
13.11.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.43 3.75 2.75
Видео
13.11.22 в 16:30
Химки Химки
Сочи Сочи
4.50 3.95 1.78
Видео
13.11.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
22:12 · Россия. Премьер-лига
Федун: «Победили - молодцы!»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Андрей Фёдоров: «Та робость, которая присутствовала, не позволяла ребятам показать потенциал»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль уклонился от ответа на вопрос о борьбе за титул РПЛ
21:52 · Россия. Премьер-лига
Пруцев: «Нас просят, полузащитников, всегда закрывать второй темп»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Печально всё у «Торпедо»
20:52 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 13 ноября 2022
20:52 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «У нас большие планы на зиму» 1
20:36 · Россия. Премьер-лига
Как Пруцев забивал «Локомотиву» - видео видео
20:34 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» повёл в матче с «Локомотивом» - видео видео
20:22 · Россия. Премьер-лига
Пруцев забил второй гол в ворота «Локомотива»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Как «Зенит» разобрался с «Торпедо» - видео
20:02 · Россия. Премьер-лига
Промес забил «Локомотиву» с пенальти
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Ловрен: «Хотел бы остаться в России подольше и сыграть за «Зенит» - особенно против «Спартака»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Семак остался доволен качеством игры «Зенита» 2
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаль объяснил, почему Соболев остался в запасе «Спартака» 1
Все новости
Рекомендуем