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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела рассказал, почему бразильцы «Зенита» не поедут на ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 23:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на отсутствие бразильских звёзд клуба в заявке на ЧМ-2022.

«Бразильские игроки «Зенита» не такие качественные, как их соотечественники, играющие в Европе и Америке. Не попали в заявку, ну и что?», – заявил экс-тренер «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, уровень лиг, откуда вызваны игроки сборной Бразилии, гораздо сильнее, чем уровень российского первенства.

Напомним, что тренерский штаб «пентакампеонов» вчера назвал список из 26 футболистов, которые отправятся в Катар за шестым титулом сильнейшей сборной планеты.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел
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