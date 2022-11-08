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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо объяснил причины продления контракта с «Зенитом»

08 Ноября 2022 • 22:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо объяснил причины продления соглашения с петербургским клубом.

«У меня был действующий контракт — я должен был отработать его до конца. А когда в «Зените» сказали, что хотят, чтобы я остался на более продолжительный срок, поскольку впереди очень важный и знаковый для клуба сезон, я понял, что и мне очень хочется остаться и вписать своё имя в историю», – заявил один из лидеров «сине-бело-голубых» в интервью «Чемпионату». По словам Клаудиньо, в Санкт-Петербурге он чувствует себя как дома, несмотря на расстройство из-за пропуска еврокубков не по спортивному принципу.

Напомним, что недавно олимпийский чемпион Токио принял решение остаться в «Зените» до 2027 года, перейдя в клуб прошлым летом.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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