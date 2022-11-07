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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков — о Чистякове: «После одной ошибки футболистов так серьёзно не наказывают»

07 Ноября 2022 • 16:54 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков высказался о ситуации вокруг защитника питерского клуба Дмитрия Чистякова.

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) руководство «Зенита» решило отстранить Чистякова от работы с основной командой.

По мнению Горшкова, защитника не стали бы убирать из состава из-за одной ошибки.

«Гадать на кофейной гуще и пытаться строить некие предположения, не зная всей ситуации, достаточно сложно. Но понятно, что после одной, пусть даже грубой, ошибки футболистов так серьёзно не наказывают. Значит, имелись и другие основания, например, внутренний конфликт», — приводит слова Горшкова RT.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 12 ноября против «Торпедо». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Горшков Дмитрий Чистяков
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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