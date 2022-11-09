Орлов – о поддержке Чистякова: «Это поможет команде сплотиться»

Знаменитый журналист Геннадий Орлов высказался о реакции игроков «Зенита» на недавний инцидент с Дмитрием Чистяковым.

«Перед Димой Чистяковым и «Ахматом» я извинился. Та информация, которая пришла в клуб до начала матча, и которую я тоже учитывал, наложилась на такой ляп Димы в игре. Но как команда за него заступилась! Это тот момент, который поможет сплотиться команде», – заявил известный в прошлом комментатор в интервью Sport24. По его словам, Чистяков – хороший парень, однако имеющий немало пробелов в своей игре.

Напомним, что после слабой игры против «Ахмата» Дмитрий был временно отправлен в дубль петербургской команды. Свои слова поддержки защитнику выразили многие нынешние и бывшие футболисты «сине-бело-голубых».

