Канчельскис: «Бразильцы «Зенита» не соответствуют уровню сборной»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Рейнджерс» Андрей Канчельскис объяснил отсутствие бразильских легионеров «Зенита» в заявке сборной на чемпионат мира.

«Почему бразильцы «Зенита» не вызваны в сборную на чемпионат мира? А вы сами как думаете? Не соответствуют уровню сборной. Уровень российского футбола и европейского, где играют остальные бразильцы, — совершенно разный», – заявил экс-футболист сборной России в интервью «Чемпионату». По мнению эксперта, не нужно говорить о высоком уровне отечественного первенства, поскольку он давно упал.

Напомним, что накануне Тите объявил список из 26 футболистов, которые отправятся в Катар на чемпионат мира. В нём не оказалось ни одного из легионеров петербургской команды.

