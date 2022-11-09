Петржела — об отстранении Чистякова: «Это ненормально, так не делается»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о ситуации, которая произошла с защитником «сине-бело-голубых» Дмитрием Чистяковым.

Напомним, после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) 28-летний футболист был отстранён от тренировок с основной командой, однако позже вернулся в общую группу.

«Ошибку может сделать любой игрок в любой команде. Когда я был в «Зените», игроки тоже совершали ошибки, но я никого не выгонял. Нормально ли это? Это просто ненормально. Так не делается», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.