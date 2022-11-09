Червиченко — о Каррере: «У него обострение»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Массимо Карреры, который выразил готовность возглавить ЦСКА или «Зенит».

«Каррера в ЦСКА и в «Зените»? Зима же еще не началась? А то по осени он невменяемый всегда! У него обострение», — заявил Червиченко Sport 24.

По мнению эксперта, не стоит обсуждать этого тренера, которому повезло один раз в жизни.

Ранее 58-летний итальянский специалист сообщил, что готов возглавить любой российский клуб. Напомним, Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.