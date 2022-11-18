Черевченко высказался об интриге в РПЛ

Бывший наставник тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги первой части сезона Российской премьер-лиги.

«У «Зенита» отрыв от ближайшего соперника по таблице — шесть очков, в принципе этот гандикап можно отыграть, но у них очень хороший состав. Я не вижу стопроцентных конкурентов у «Зенита». «Спартак» будет бороться за второе место, как и ЦСКА», — заявил специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Тренер считает, что подопечные Сергея Семака на 90 процентов забрали себе пятое подряд чемпионство.

Напомним, что после 17 туров петербургский клуб набрал 42 очка. Ближайшим преследователем является «Спартак».