Игонин назвал важное преимущество «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин рассказал о главном преимуществе «сине-бело-голубых» относительно других коллективов РПЛ.

«Потеря какого игрока станет фатальной для «Зенита» и приведёт к потере чемпионского титула? По сути, нет такого игрока сейчас. Мне кажется, это преимущество «Зенита», что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи», — отметил экс-футболист клуба с берегов Невы в интервью изданию «Спорт день за днем».

По мнению эксперта, только потеря целой группы важных игроков может вызвать определённые проблемы для подопечных Сергея Семака. Также Игонин выделил конкуренцию за место в основе в качестве одного из главных плюсов нынешнего «Зенита».

Петербургский клуб уверенно идёт за пятым подряд чемпионством, опережая находящийся на втором месте «Спартак» на шесть баллов после 17 туров Российской премьер-лиги.