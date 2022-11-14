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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин назвал важное преимущество «Зенита»

14 Ноября 2022 • 23:34 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин рассказал о главном преимуществе «сине-бело-голубых» относительно других коллективов РПЛ.

«Потеря какого игрока станет фатальной для «Зенита» и приведёт к потере чемпионского титула? По сути, нет такого игрока сейчас. Мне кажется, это преимущество «Зенита», что есть много футболистов, которые могут решить поставленные задачи», — отметил экс-футболист клуба с берегов Невы в интервью изданию «Спорт день за днем».

По мнению эксперта, только потеря целой группы важных игроков может вызвать определённые проблемы для подопечных Сергея Семака. Также Игонин выделил конкуренцию за место в основе в качестве одного из главных плюсов нынешнего «Зенита».

Петербургский клуб уверенно идёт за пятым подряд чемпионством, опережая находящийся на втором месте «Спартак» на шесть баллов после 17 туров Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин
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