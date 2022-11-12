Геркус: «У нас большие планы на зиму»

В матче семнадцатого тура российского чемпионата московское «Торпедо» потерпело поражение от питерского «Зенита», пропустив, как и в первом круге, два мяча под конец игры.

Но, несмотря на то, что при Андрее Талалаеве «Торпедо» потерпело уже пять поражений кряду, не забив при этом ни одного мяча, президент клуба Илья Геркус считает, что команда прикладывает все силы для того, чтобы переломить ситуацию.

- По итогам первой части сезона команда на последнем месте - это и не получилось. Но мы стараемся изо всех сил, тренируемся как никто, стараемся стать лучше, у нас на зиму большие планы - мы станем совершенно другой командой, - цитирует слова Геркуса новостное агентство ТАСС.