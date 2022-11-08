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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сразу двое важных игроков могут покинуть питерский «Зенит» зимой эксклюзив

08 Ноября 2022 • 23:20 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Как стало известно источникам «Евро-Футбол.ру», зимой питерский «Зенит» может потерять важных игроков - команду могут покинуть бразильские футболисты Клаудиньо и Вендел. Их яркие выступления вызывают интерес зарубежных клубов - каких именно, пока не сообщается, но это клубы из Италии, а также Бразилии.

Питерский «Зенит», напомним, является победителем последних четырех розыгрышей российского чемпионата, также команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. Свой следующий матч команда проведет 12 ноября в гостях у московского «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудиньо Маркус Вендел
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ТОРПЕДО МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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CERG
08 Ноября 2022 в 23:26
Вообще всех легов продать и играть по старинке.
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