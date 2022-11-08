Как стало известно источникам «Евро-Футбол.ру», зимой питерский «Зенит» может потерять важных игроков - команду могут покинуть бразильские футболисты Клаудиньо и Вендел. Их яркие выступления вызывают интерес зарубежных клубов - каких именно, пока не сообщается, но это клубы из Италии, а также Бразилии.

Питерский «Зенит», напомним, является победителем последних четырех розыгрышей российского чемпионата, также команда уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. Свой следующий матч команда проведет 12 ноября в гостях у московского «Торпедо».