Мостовой — о критике молодого поколения: «Дай бог, чтобы вы встали на одну ступеньку выше в своём развитии»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова игрока «Зенита» Андрея Мостового о том, что он слишком критичен по отношению к молодым футболистам.

Александр Мостовой не согласился с этим утверждением, отметив, что он редко кого-то критикует, а просто говорит то, что есть на самом деле.

«Хочется сказать молодому поколению: играйте и получайте удовольствие. Дай бог, чтобы вы встали на одну ступеньку выше в своём развитии. Или хотя бы добьетесь того, чего добились ребята моего поколения», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Мостовой дважды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака», а также становился обладателем Кубка Португалии во времена своих выступлений за «Бенфику».