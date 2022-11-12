Талалаев: «Нефарт какой-то, хотя бы там отскочил какой-то свояк, дурак»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (0:2).

- Вы же видели, «Зенит» во втором включил пятую скорость, а мы уже с четвертой на третью перешли, сели и дальше не смогли и заменами. Питер усилил свою игру, разнообразил, активизировал фланги, мы же немного погадали на кофейной гуще, сделали изменения, но, к сожалению, не смогли. Именно там вскрыли, где мы понимали, что уже тонко, уже готовили туда замену, чтобы усилить на фланге, но пропустили ненужный гол, именно оттуда он пришел. Вопрос, наверное, не в скоростях, мы адаптировались. Вопрос в том, что футболисты «Торпедо» борются, структурно, дисциплинированно, организованно. Вы же видели сами, нам не хватает впереди мастерства, чтобы принять решение, исполнить и забить гол. Нефарт какой-то, хотя бы там отскочил какой-то свояк, дурак. Смольников оказался на линии вратарской, там просто в касание ткни чем-нибудь. Надо проколоть, и тогда пойдет, мы это знаем, но, к сожалению, не идет. Самое обидное, что команда не может забить мяч в пяти поединках чемпионата. И в отпуск уходим с этим настроением. Это по чемпионату. Есть задача в Кубке, есть цель, поэтому будем сосредотачиваться на них сейчас.

- Обратная замена Султонова чем была обусловлена?

- Невыполнением игровой дисциплины. Человек претендовал на то, чтобы ему дали игровое время, мы ему дали. Оттуда пошло три момента перед голом, не выполнял. Месяц в команде и теряет мяч. Оттуда входит игрок, заходит в эту зону, только с этим. Я объясняю, что те, кто выполняет требования, тот играет. Кто не выполняет, тот играет меньше. Возможности всем предоставляем, потому что чемпионат длинный. И новая кубковая система дает возможность всех попробовать. Впереди трансферное окно, большой отпуск, когда можно поработать. Связываем большие надежды именно с этим периодом.