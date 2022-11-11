Кормильцев: У «Торпедо» нет шансов в матче с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился ожиданиями от предстоящего матча «автозаводцев» против «Зенита».

«Я думаю, «Торпедо» завтра будет очень тяжело. Перед зимней паузой бразильцы захотят красиво уехать, забить кучу голов и получить кучу бонусов», — цитирует слова Кормильцева «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в данной встрече у «Торпедо» почти нет никаких шансов.

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги между «Торпедо» и «Зенитом» состоится 12 ноября, начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Напомним, «сине-бело-голубые» лидируют в РПЛ, а столичный клуб идет на последнем месте.