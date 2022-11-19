Бородюк высказался о своём уходе из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о своём уходе из московского клуба. Напомним, что официально об отставке 59-летнего специалиста было объявлено 18 августа.

По словам Бородюка, руководство «Торпедо» не захотело подписывать новых игроков, выбрав другой путь развития клуба.

«Мы очертили круг из 5–6 кандидатов, но в какой-то момент почувствовали, что приобретений не будет. Тогда для себя мы поняли, что акционеры, по всей видимости, выбрали другой путь клуба», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

Также специалист отметил, что его уход произошёл мирно, поэтому никаких обид на клуб он не держит и желает «автозаводцам» всего наилучшего.

На данный момент «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, набрав шесть очков после 17 туров. С октября командой руководит Андрей Талалаев.