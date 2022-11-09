Клаудиньо: «У меня были предложения от европейских и бразильских клубов»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о предложениях со стороны европейских и бразильских клубов, которые поступали ему минувшим летом.

«Не буду называть клубы, это не очень корректно. Но я изначально был настроен отработать до конца контракт с «Зенитом», а потому, когда петербургский клуб предложил нам с Малкомом и Венделом продлить наши соглашения, мы быстро приняли это решение», — приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Бразилец также заявил, что очень хорошо себя чувствует в России и хочет помочь «Зениту» получить на эмблему вторую звезду.

Напомним, Клаудиньо перешёл в российский клуб летом 2021 года из «Брагантино». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «сине-бело-голубых» 16 матчей, забив в них два гола и отдав семь результативных передач.