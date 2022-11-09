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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Степашин — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «Пусть они мучаются с Чистяковым»

09 Ноября 2022 • 10:10 Комментировать
Торпедо Москва
...
Зенит
12.11 16:30

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился мнением о возможном переходе 20-летнего нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в «Зенит».

Напомним, ранее агент футболиста Алексей Сафонов выражал недовольство в связи с малым количеством игрового времени, которое Тюкавин получает в своей нынешней команде.

«На то он и агент, чтобы разговаривать так в прессе, он так деньги зарабатывает. Тюкавин через 2-3 года станет лучшим нападающим России. Говорят, он может перейти в «Зенит»? «Динамо» не рассматривает вариант расставания с Тюкавиным, да и «Зениту» он не нужен. Пусть они мучаются со своими бразильцами или с Чистяковым», — цитирует Степашина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «бело-голубых» 19 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Сергей Степашин Дмитрий Чистяков Константин Тюкавин
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