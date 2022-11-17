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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «На Кассьерру есть некоторый спрос в Европе»

17 Ноября 2022 • 12:35 Комментировать
Торпедо Москва
0:2
Зенит
окончен

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался на тему дальнейших перспектив иностранных игроков петербургского «Зенита».

«Считаю, что Кассьерра – очень талантливый игрок. Мы все прекрасно знаем, как здорово он играл в «Сочи». Наверное, ему ещё нужно время, чтобы найти свое место в новой команде. «Зенит» – непростой клуб. Вряд ли любой игрок там сразу заиграет. Да, на него есть некоторый спрос в Европе», – заявил португалец в интервью «РБ Спорт».

Барбоза отметил, что сейчас говорить о трансферах не имеет смысла из-за предстоящего чемпионата мира, который может внести свой вклад в происходящее. Также агент выразил уверенность в том, что Маркус Вендел останется в составе «сине-бело-голубых», поскольку хавбек недавно продлил соглашение с клубом из Северной столицы.

Напомним, что на перерыв «Зенит» ушёл в статусе уверенного лидера Российской премьер-лиги, на шесть очков опережая «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Барбоза Матео Кассьерра
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