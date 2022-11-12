​Чистяков: «Люблю «Зенит» и всегда буду хотеть за него играть»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в прошлой игре против «Ахмата» допустил результативную ошибку и был заменён в первом тайме. Игрока на какое-то время даже отстраняли от основы, но теперь эта ситуация осталась в прошлом. После игры против «Торпедо», в которой Чистяков 90 минут просидел в запасе, футболист ответил на вопросы журналиста «Спорт-Экспресса».

«Как отреагировал на поддержку партнёров? Хорошо. Не скажу, что удивился. Я знал, что мы команда, и любой бы из нас поддержал другого футболиста, если бы с ним случилось подобное. Испытывал гордость, наверное, и самые приятные ощущения.

Наверное, эта ситуация нас ещё больше сплотила. Спасибо команде, болельщикам и всем тем, кто поддержал. Очень ценю это», - сказал Чистяков.

Также футболист отреагировал на мнения о том, что после всей этой истории он больше не захочет играть за «Зенит».

«Это неправда. Думать можно всякое. Я люблю этот клуб и всегда буду хотеть за него играть», - сказал Чистяков.